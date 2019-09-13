Специалист по организации свадеб напророчил Собчак третий брак

Олег Алмаев отметил, что для звезд шоу-бизнеса свадеб много не бывает.

Столичный специалист по организации свадеб Олег Алмаев рассказал, как Ксении Собчак удалось максимально бюджетно спланировать собственное торжество. Мужчина отметил, что практически все участники (владельцы помещений, декораторы, повара) с удовольствием идут работать забесплатно, поскольку понимают, что впоследствии могут заработать на этом. Обычно мероприятия такого масштаба планируются не позже, чем за два-три месяца, но у звезд это проходит «немного проще».

В эфире телеканала «Москва24» Алмаев отметил, что свадьба Ксении Собчак – это фетиш. «Посмотрите, какая я белая и пушистая, жаль, что не голая. Это было бы интереснее для публики», — отметил эксперт. Кроме того, он отметил, что в случае с телеведущей не исключен и третий брак, ведь для публичных людей много свадеб не бывает.

Организатор отметил, что из собственного опыта он может сказать – со звездами работать всегда тяжело, поскольку вокруг публичных людей вьются люди, которые хотели бы узнать детали готовящегося торжества. «Очень трудно сохранить информацию даже в рамках одного агентства, которое это мероприятие обслуживает», — резюмировал он.

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