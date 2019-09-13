ЗВЕЗДЫ

Специалист по организации свадеб напророчил Собчак третий брак

Олег Алмаев отметил, что для звезд шоу-бизнеса свадеб много не бывает.

Специалист по организации свадеб напророчил Собчак третий брак
Фото: https://www.instagram.com/p/B2WpbXOg7MF/

Столичный специалист по организации свадеб Олег Алмаев рассказал, как Ксении Собчак удалось максимально бюджетно спланировать собственное торжество. Мужчина отметил, что практически все участники (владельцы помещений, декораторы, повара) с удовольствием идут работать забесплатно, поскольку понимают, что впоследствии могут заработать на этом. Обычно мероприятия такого масштаба планируются не позже, чем за два-три месяца, но у звезд это проходит «немного проще».

В эфире телеканала «Москва24» Алмаев отметил, что свадьба Ксении Собчак – это фетиш. «Посмотрите, какая я белая и пушистая, жаль, что не голая. Это было бы интереснее для публики», — отметил эксперт. Кроме того, он отметил, что в случае с телеведущей не исключен и третий брак, ведь для публичных людей много свадеб не бывает.

Организатор отметил, что из собственного опыта он может сказать – со звездами работать всегда тяжело, поскольку вокруг публичных людей вьются люди, которые хотели бы узнать детали готовящегося торжества. «Очень трудно сохранить информацию даже в рамках одного агентства, которое это мероприятие обслуживает», — резюмировал он.

13 сентября телеведущая Ксения Собчак узаконила свои отношения с режиссером Константином Богомоловым. Дочь Анатолия Собчака шокировала публику выбором праздничного автомобиля — вместе с супругом Ксения приехала на торжество в катафалке, украшенном красными розами. На двери машины красовалась надпись: «Пока смерть не разлучит нас».

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бракКонстантин Богомоловорганизациясвадьба Ксении Собчакторжество

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Специалист по организации свадеб напророчил Собчак третий брак
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