«Я в ужасе»: директор Началовой прокомментировала новости о Заворотнюк

Кроме того, Анна Исаева попросила уважать позицию актрисы и ее администратора.

Состояние Анастасии Заворотнюк, о болезни которой говорили с начала августа, ухудшилось 13 сентября. Супругу Петра Чернышева экстренно госпитализировали: у звезды «Моей прекрасной няни» начался отек мозга.

Директор актрисы отключила мобильный телефон и не выходит на связь с журналистами.

Корреспонденты Teleprogramma.pro обратились к директору певицы Юлии Началовой, которая оказывалась в такой же непростой ситуации с артистом.

«У нас была другая ситуация и нам никто не говорил, что это угрожает жизни. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится Настя, но мне очень жаль, — рассказала Исаева. — Я не имею право судить о политике ее директоров. Могу сказать лишь то, что сижу в ужасе таком же, как и все».

Напомним, недавно стало известно, что муж Анастасии Заворотнюк отказался не только от выступления на шоу в Турции, но и от всех представлений на сентябрь.

«Но при этом ни о каком увольнении и речи не идет. Это всего лишь замена, о конкретных сроках говорить рано», — рассказал в интервью Teleprogramma.pro Егор Разумовский.