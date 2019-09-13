ЗВЕЗДЫ

Сын Дэвида Бекхэма оторвался на вечеринке под треки Мелани Си

Бывшая коллега его матери поработала диджеем.

Сын Дэвида Бекхэма оторвался на вечеринке под треки Мелани Си
Дэвид, Виктория и Бруклин Бэкхемы. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин посетил вечеринку, которую устроил Agent Provocateur. К его удивлению, приглашенной звездой мероприятия оказалась одна из солисток Spice Girls Мелани Си. Подруга его матери по группе стояла за диджейским пультом. 

Бруклин не скрывал своего восторга и танцевал от души под мелодии, которые играла Мелани. Сын Виктории Бекхэм хорошо с ней знаком: в течение почти всего периода его детства его мама была солисткой легендарной группы. 

Мелани Си
Мелани Си. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Бруклин был настолько увлечен, что даже не заметил свою бывшую девушку Хану, которая тоже была на вечеринке. Пара распалась после девяти месяцев отношений в июле. Как говорят в прессе, к большой радости Дэвида и Виктории Бекхэм, которые устали от их публичных ссор. 

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Spice GirlsБруклин БекхэмВиктория Бекхэммелани си

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Сын Дэвида Бекхэма оторвался на вечеринке под треки Мелани Си
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