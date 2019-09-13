Сын Дэвида Бекхэма оторвался на вечеринке под треки Мелани Си

Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин посетил вечеринку, которую устроил Agent Provocateur. К его удивлению, приглашенной звездой мероприятия оказалась одна из солисток Spice Girls Мелани Си. Подруга его матери по группе стояла за диджейским пультом.

Бруклин не скрывал своего восторга и танцевал от души под мелодии, которые играла Мелани. Сын Виктории Бекхэм хорошо с ней знаком: в течение почти всего периода его детства его мама была солисткой легендарной группы.

Бруклин был настолько увлечен, что даже не заметил свою бывшую девушку Хану, которая тоже была на вечеринке. Пара распалась после девяти месяцев отношений в июле. Как говорят в прессе, к большой радости Дэвида и Виктории Бекхэм, которые устали от их публичных ссор.