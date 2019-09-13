Макеева продемонстрировала фигуру в купальнике с этническим принтом

37-летняя актриса за это лето заметно похорошела и показала идеальный загар.

Актриса и телеведущая часто замечает, что следит за питанием и не забывает про спорт. Даже в поездках та регулярно делает зарядку.

В итоге же Настя может похвастаться подтянутой спортивной фигурой… На днях же девушка выложила очередную фотографию в купальнике.

Поклонники заметили, насколько та хороша. Цветной этнический принт подчеркнул стройную талию и пышную грудь.

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Отметили фанаты и то, что Настя отдала предпочтение одной из самых актуальных моделей этого лета с завязками на шее.

«Нравится вам такая форма купальника и принт? Я люблю ловушки снов и он мне напоминает именно их по принту», — заметила актриса.

Напомним, ранее звезда отметилась в купальнике на Северном полюсе, заметив, что она единственная женщина в мире, раздевшаяся на таком морозе.