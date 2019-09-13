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Директор Заворотнюк экстренно отключила мобильный телефон

Анастасия попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Директор Заворотнюк экстренно отключила мобильный телефон
https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Информация о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк появляется весь прошлый месяц… Однако 13 сентября стало известно, что актрису в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Якобы у звезды «Моей прекрасной няни» начался отек мозга.

Никто из близких звезды экрана информацию не комментирует. А следом отключила мобильный телефон и директор Насти.

Напомним, в третий раз Анастасия стала мамой в 47 лет. После процедуры ЭКО у супруги Петра Чернышева диагностировали рак — тот же диагноз унес и жизнь Жанны Фриске.

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Анастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевАнастасия Заворотнюк последние новостиПетр Чернышев

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Директор Заворотнюк экстренно отключила мобильный телефон
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