Директор Заворотнюк экстренно отключила мобильный телефон

Информация о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк появляется весь прошлый месяц… Однако 13 сентября стало известно, что актрису в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Якобы у звезды «Моей прекрасной няни» начался отек мозга.

Никто из близких звезды экрана информацию не комментирует. А следом отключила мобильный телефон и директор Насти.

Напомним, в третий раз Анастасия стала мамой в 47 лет. После процедуры ЭКО у супруги Петра Чернышева диагностировали рак — тот же диагноз унес и жизнь Жанны Фриске.