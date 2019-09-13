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Анастасии Макеевой сделали массаж палками

Актрисе очень понравилась необычная бразильская техника.

Анастасии Макеевой сделали массаж палками
АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Анастасия Макеева не перестает удивлять своих поклонников. Недавно она вместо жарких стран отправилась в отпуск на Северный полюс, где только белые медведи и водятся. А теперь поразила фанатов необычным видеороликом, на кадрах которого ей делают массаж палками. Запись звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Теперь каждое утро я делаю зарядку. Надо сказать тело безумно благодарна мне за заботу о нем. А после зарядки прямо дома я делаю теперь массаж. Да, у меня есть массажное кресло, но как замечательно, когда есть профессионал, что видит все твои проблемы и решает их с медицинской точки зрения», — комментирует запись Анастасия.

По словам Макеевой, этого специалиста по бразильскому массажу ей посоветовала Алла Довлатова.

Напомним, перед тем как покорять Северный полюс, актриса отдохнула в Крыму. Анастасия призналась, что ее очаровали местные красоты, и ей хочется непременно вернуться сюда снова.

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АктрисаАнастасия Макеевакрасота и здоровьемассаж

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Анастасии Макеевой сделали массаж палками
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