Анастасии Макеевой сделали массаж палками

Анастасия Макеева не перестает удивлять своих поклонников. Недавно она вместо жарких стран отправилась в отпуск на Северный полюс, где только белые медведи и водятся. А теперь поразила фанатов необычным видеороликом, на кадрах которого ей делают массаж палками. Запись звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

больше по теме Макеева устроила фотосессию в модном платье в горох Актриса поинтересовалась, на кого из иностранных звезд она похожа.

«Теперь каждое утро я делаю зарядку. Надо сказать тело безумно благодарна мне за заботу о нем. А после зарядки прямо дома я делаю теперь массаж. Да, у меня есть массажное кресло, но как замечательно, когда есть профессионал, что видит все твои проблемы и решает их с медицинской точки зрения», — комментирует запись Анастасия.

По словам Макеевой, этого специалиста по бразильскому массажу ей посоветовала Алла Довлатова.

Напомним, перед тем как покорять Северный полюс, актриса отдохнула в Крыму. Анастасия призналась, что ее очаровали местные красоты, и ей хочется непременно вернуться сюда снова.