Мельникова поделилась редкими фото с округлившимся животом

Дарья Мельникова впервые стала мамой в октябре 2015 года. Тогда она родила сына, которого назвали в честь своего супруга Артура Смольянинова. Несмотря на различные слухи, влюбленные жили в гармонии все эти годы и в 2018 году актриса родила второго ребенка. Еще одного мальчика влюбленные назвали Марком. На протяжении почти всей беременности девушка скрывала свое интересное положение.
Сейчас Мельникова находится в декретном отпуске и не спешит возвращаться к работе. Она начала вести свой блог о материнстве, а также сменила имидж и теперь часто участвует в модных фотосессиях. Актриса практически не показывала, как выглядела во время первой и второй беременности. Эту оплошность она исправила на днях, поделившись кадрами, на которых запечатлена с округлившимся животом.
На последнем сроке беременности Дарья устроила фотосъемку. Она позировала в облегающем платье цвета бетона с открытыми руками и в массивных ботинках. Актриса призналась, что является тревожным человеком и это сыграло особую роль, когда она ждала первого ребенка.
«Так вот, когда в первую беременность я в третий раз за месяц сходила на узи и уже закидывалась горкой таблеток, мне позвонила Света Акимова и так просто, одним мягким и убедительным разговором по телефону, сняла все мои тревоги на тот момент», — вспомнила девушка.
Мельникова призналась, что в итоге пошла на курсы с мужем, чтобы научиться рожать. По словам знаменитости, она даже не знала, что этому нужно учиться, но советы опытных акушеров ей помогли. На курсах она узнала много важных вещей.
«Что такое плацента и для чего ее надо рожать, как дышать на схватках, как на потугах, как встретить малыша в родах, когда эпидуральная анестезия необходима, а когда можно и без неё, как партнер может помочь в родах и как отстоять свои права и права малыша в роддоме. И это ещё не все пункты!» — рассказала Дарья.
А вы как готовились к родам?