Мельникова поделилась редкими фото с округлившимся животом

Дарья Мельникова впервые стала мамой в октябре 2015 года. Тогда она родила сына, которого назвали в честь своего супруга Артура Смольянинова. Несмотря на различные слухи, влюбленные жили в гармонии все эти годы и в 2018 году актриса родила второго ребенка. Еще одного мальчика влюбленные назвали Марком. На протяжении почти всей беременности девушка скрывала свое интересное положение.

больше по теме Дарья Мельникова показала, как кормит восьмимесячного сына грудью Актриса разместила трогательное фото в соцсети.

Сейчас Мельникова находится в декретном отпуске и не спешит возвращаться к работе. Она начала вести свой блог о материнстве, а также сменила имидж и теперь часто участвует в модных фотосессиях. Актриса практически не показывала, как выглядела во время первой и второй беременности. Эту оплошность она исправила на днях, поделившись кадрами, на которых запечатлена с округлившимся животом.

На последнем сроке беременности Дарья устроила фотосъемку. Она позировала в облегающем платье цвета бетона с открытыми руками и в массивных ботинках. Актриса призналась, что является тревожным человеком и это сыграло особую роль, когда она ждала первого ребенка.

«Так вот, когда в первую беременность я в третий раз за месяц сходила на узи и уже закидывалась горкой таблеток, мне позвонила Света Акимова и так просто, одним мягким и убедительным разговором по телефону, сняла все мои тревоги на тот момент», — вспомнила девушка.

Мельникова призналась, что в итоге пошла на курсы с мужем, чтобы научиться рожать. По словам знаменитости, она даже не знала, что этому нужно учиться, но советы опытных акушеров ей помогли. На курсах она узнала много важных вещей.

«Что такое плацента и для чего ее надо рожать, как дышать на схватках, как на потугах, как встретить малыша в родах, когда эпидуральная анестезия необходима, а когда можно и без неё, как партнер может помочь в родах и как отстоять свои права и права малыша в роддоме. И это ещё не все пункты!» — рассказала Дарья.

А вы как готовились к родам?