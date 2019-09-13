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Звезда сериала «Богатые тоже плачут» решила завершить свою карьеру

Вероника Кастро пожаловалась на насмешки и неуважение к ней .

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» решила завершить свою карьеру
Вероника Кастро с сыном./фото: instagram.com/vrocastroficial/

Мексиканская актриса Вероника Кастро, получившая известность в России по сериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза», заявила о своем решении завершить актерскую карьеру. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Для прощания с фанатами Вероника выбрала день особо почитаемой в Мескике святой девы Марии Гваделупской. Актриса опубликовала ролик с выступлением своего старшего сына Кристиана — известного латиноамериканского композитора и исполнителя.

«Я хотела бы выразить словами этой песни, которая говорит о многом, что так важно для меня… Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все», — призналась Кастро.

Она пожаловалась на неуважение к себе, агрессию и насмешки. 66-летняя актриса подчеркнула, что устала от этого.

Веронике Кастро 19 октября исполнится 67 лет. Она не только актриса, а еще певица и телеведущая. Она обеспечила себе безбедную старость, открыв сеть косметических салонов, магазинов и собственную линию косметики.  Сериал «Богатые тоже плачут» вышел на экраны тогда еще в СССР 18 ноября 1991 года. Показали всего восемь серий в течение четырех дней. Руководство Центрального ТВ посчитало, что сериал не будет иметь успеха. Но Останкино завалили письмами с требованием показать продолжение истории простой осиротевшей девушки Марианны, которая попадает в мир богачей.

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Богатые тоже плачутВероника КастроДикая розаМексикаокончание карьеры

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Звезда сериала «Богатые тоже плачут» решила завершить свою карьеру
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