Елена Бирюкова отправилась на детокс вместо медового месяца

В конце августа Елена Бирюкова вышла замуж за бизнесмена Илью Хорошилова после 11 лет отношений. Но провести вместе медовый месяц молодоженам не удалось из-за плотного рабочего графика актрисы.

Пара вышла из положения оригинальным способом, решив отправиться вместо отпуска на двухдневный курс детокса. Елена и ее супруг заплатили за «медовый уик-энд» в одном из оздоровительных центров в Подмосковье 60 тысяч рублей. В эту сумму вошло проживание, питание, расслабляющие полезные процедуры и, конечно, полное отсутствие домашних хлопот.

«После всех забот по организации, да и самого праздника, это то, что нужно», – рассказала 48-летняя звезда ситкома «Саша+Маша».

Расписание у супругов оказалось насыщенным. Утро они начинали с дыхательной гимнастики, а после завтрака их ждали йога, спортивная ходьба, гимнастика и занятия в тренажерном зале. Как призналась артистка изданию «СтарХит», больше всего ей понравилось принимать ванны с ароматическими маслами, после которых она чувствовала себя совершенно другим человеком.

Напомним, ранее Хорошилов был женат на коллеге Елены – актрисе Екатерине Климовой. В 2012 году у Елены и Ильи родилась дочка Аглая, также у актрисы есть 20-летняя дочь Александра от брака с режиссером Алексеем Литвиным.