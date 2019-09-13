ЗВЕЗДЫ

Елена Бирюкова отправилась на детокс вместо медового месяца

Актриса и ее супруг прошли двухдневный оздоровительный курс в подмосковном центре.

Елена Бирюкова отправилась на детокс вместо медового месяца
Елена Бирюкова. Фото: globallookpress

В конце августа Елена Бирюкова вышла замуж за бизнесмена Илью Хорошилова после 11 лет отношений. Но провести вместе медовый месяц молодоженам не удалось из-за плотного рабочего графика актрисы.

Пара вышла из положения оригинальным способом, решив отправиться вместо отпуска на двухдневный курс детокса. Елена и ее супруг заплатили за «медовый уик-энд» в одном из оздоровительных центров в Подмосковье 60 тысяч рублей. В эту сумму вошло проживание, питание, расслабляющие полезные процедуры и, конечно, полное отсутствие домашних хлопот.

«После всех забот по организации, да и самого праздника, это то, что нужно», – рассказала 48-летняя звезда ситкома «Саша+Маша».

ИЛЬЯ ХОРОШИЛОВ И ЕЛЕНА БИРЮКОВА. ФОТО: @ BIRUKOVAGRAM

Расписание у супругов оказалось насыщенным. Утро они начинали с дыхательной гимнастики, а после завтрака их ждали йога, спортивная ходьба, гимнастика и занятия в тренажерном зале. Как призналась артистка изданию «СтарХит», больше всего ей понравилось принимать ванны с ароматическими маслами, после которых она чувствовала себя совершенно другим человеком.

Напомним, ранее Хорошилов был женат на коллеге Елены – актрисе Екатерине Климовой. В 2012 году у Елены и Ильи родилась дочка Аглая, также у актрисы есть 20-летняя дочь Александра от брака с режиссером Алексеем Литвиным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаЕкатерина КлимоваЕлена БирюковаИлья Хорошилов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елена Бирюкова отправилась на детокс вместо медового месяца
Интересно?
Поделись с друзьями: