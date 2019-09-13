«Женщины бывают сволочами»: Вдовиченко высказался о семейной жизни

Одна из последних работ в кино у Владимира Вдовиченко стала роль отца, плохого отца, поглощенного работой, у которого на семью и времени не остается. Однако, как рассказал артист в интервью «Известиям», он играл не плохого отца, а человека, у которого другие жизненные приоритеты. Пока он зарабатывал деньги, от него ушла жена.

Но вот ответить для себя на вопрос, верно ли утверждение, что когда мужчина зарабатывает деньги, семья уходит на второй план, актер не смог.

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«Не мне судить. В жизни бывают разные ситуации. Знаете, женщины иногда бывают сволочами такой удивительной редкости, что ты вроде и хочешь, чтобы семья была, но ведь со стервой жить невозможно», — ответил Владимир Вдовиченко.

По словам звезды, все живут в своих обстоятельствах. Потому говорить огульно одно – хорошо, другое – плохо, нельзя. В каждом случае нужно разбираться отдельно.