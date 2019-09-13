Деми Мур призналась, что винит себя в выкидыше

В преддверии выхода своей книги мемуаров голливудская звезда встретилась с журналистами и раскрыла тайны своей личной жизни. Самым откровенным признанием 56-летней актрисы стало то, что она обвиняет себя в том, что у нее случился выкидыш.

По словам Мур, отцом ребенка должен был стать актер Эштон Кутчер, с которым она тогда встречалась. 42-летняя актриса находилась на шестом месяце беременности, когда у нее внезапно случился выкидыш. К тому моменту пара уже успела придумать имя будущей дочери — Чаплин Рэй.

В том, что девочка так и не родилась, Деми винит себя. Она рассказала журналистам, что причиной стал алкоголь — в период беременности она снова начала злоупотреблять спиртным после долгого периода трезвости.

Актриса призналась, что пристрастие к алкоголю и наркотикам стало причиной ее сложных отношений с дочерьми от другого брака — с актером Брюсом Уиллисом.

«Я испытывала боль. Причина моей трезвости сейчас в том, что я не хочу упускать ни одного момента жизни», — поделилась Мур. Ее мемуары под названием Inside Out выйдут в свет в конце сентября 2019 года.