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Деми Мур призналась, что винит себя в выкидыше

Актриса рассказала, как потеряла ребенка от Эштона Кутчера.

Деми Мур призналась, что винит себя в выкидыше
Деми Мур. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В преддверии выхода своей книги мемуаров голливудская звезда встретилась с журналистами и раскрыла тайны своей личной жизни. Самым откровенным признанием 56-летней актрисы стало то, что она обвиняет себя в том, что у нее случился выкидыш. 

По словам Мур, отцом ребенка должен был стать актер Эштон Кутчер, с которым она тогда встречалась. 42-летняя актриса находилась на шестом месяце беременности, когда у нее внезапно случился выкидыш. К тому моменту пара уже успела придумать имя будущей дочери — Чаплин Рэй.

Деми Мур и Эштон Кутчер
Деми Мур и Эштон Кутчер. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

В том, что девочка так и не родилась, Деми винит себя. Она рассказала журналистам, что причиной стал алкоголь — в период беременности она снова начала злоупотреблять спиртным после долгого периода трезвости. 

Актриса призналась, что пристрастие к алкоголю и наркотикам стало причиной ее сложных отношений с дочерьми от другого брака — с актером Брюсом Уиллисом. 

«Я испытывала боль. Причина моей трезвости сейчас в том, что я не хочу упускать ни одного момента жизни», — поделилась Мур. Ее мемуары под названием Inside Out выйдут в свет в конце сентября 2019 года. 

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Деми Мур призналась, что винит себя в выкидыше
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