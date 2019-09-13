Мнение астролога: судьба предписала Собчак только два брака

13 сентября знаковый день для всего светского общества, замуж выходит светская львица Ксения Собчак. Дата выбрана не случайно, уверен астролог Павсекакий Богданов – это «вызов обществу».

Однажды известный маг брался заглянуть в будущее телеведущей и не ошибся, его пророчества про завершение отношений с Максимом Виторганом сбылись. Теперь же астролог снова готов сделать прогноз.

«В судьбе Ксении записаны два брака. Сейчас она вступает в отношения с опаской. В ближайшие года полтора-два судьба этого союза решится. Либо они останутся на всю жизнь вместе, либо расстанутся полностью врагами, но больше Ксения не выйдет замуж», — комментирует Павсекакий Богданов Пятому каналу.

Астролог добавляет, что влюбленные решили венчаться в церкви, чтобы доказать обществу «серьезность своих намерений», «демоническая» дата выбрана не случайно – вопреки всему.

Так же вопреки традициям они прибыли в Грибоедовский ЗАГС столицы на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Несмотря на траурный антураж, жених вывел из авто свежую и радостную невесту, сообщает OA.

«Противоречие и вызов обществу. Как правило, любые вызовы обществу заканчиваются тем, что общество побеждает», — заключил эксперт.