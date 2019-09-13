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Клявер поделился снимком с сыном от экс-танцовщицы балета Вайкуле

Тимофею в октябре 2019 года исполнится уже 18 лет.

Клявер поделился снимком с сыном от экс-танцовщицы балета Вайкуле
Клявер показал подросшего сына-красавца/globallookpress.com

Певец Денис Клявер в Instagram опубликовал снимок, на котором он в обществе своего 17-летнего сына Тимофея. Напомним, что ребенок родился от отношений со второй женой музыканта Юлией в октябре 2001 года. В 2006 году он расстался с супругой, которая, кстати, начинала свою карьеру как танцовщица в балете певицы Лаймы Вайкуле. Любопытно, что бракоразводный процесс в этой паре длился почти три года.

На снимке Денис Клявер стоит с сыном после тренировки в спортзале. Они демонстрируют свои накаченные бицепсы.

«Смотрю на сына, а вижу себя. Все, кто помнит меня в 90-е, думаю, однозначно согласятся, что Тимыч вырос моей копией, просто один в один. Ну, однозначно улучшенной. А теперь, внимание, вопрос-опрос. С какого года вы вместе со мной? Где впервые увидели? Услышали? Откуда узнали? Пишите в комментах. Вам не сложно, а мне очень интересно и не менее приятно», — заявил Денис Клявер.

Отметим, что после расставания со второй женой у Дениса Клявера был роман с солисткой группы «Гостья из будущего» Евой Польной. Она родила от него ребенка, которого он официально признал. В 2010 году музыкант женился на Ирине Федотовой, юристу по образованию. В этом браке в 2013 году на свет появился сын Даниэль. Совсем скоро, 24 сентября, ему исполнится шесть лет.

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Клявер поделился снимком с сыном от экс-танцовщицы балета Вайкуле
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