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Хью Джекман получил орден на родине

Логана наградили золотой медалью за личный вклад в развитие искусства.

Хью Джекман получил орден на родине
Hugh Jackman. ФОТО: face to face

Актер Хью Джекман получил высшую награду страны, в которой родился, — Орден Австралии. Звезде фильма «Величайший шоумен» вручили награду «за вклад в исполнительские искусства». 

В своей торжественной речи актер подчеркнул, что есть множество учителей, тренеров и менторов, у которых он всегда будет в долгу. «Неловко быть среди величайших австралийцев, которые имеют выдающиеся достижения во многих сферах», — добавил он. 

В правительстве страны также отметили усилия Джекмана как благотворителя. Он уже несколько лет является владельцем компании Laughing Man Coffee, где очень четко следят за тем, чтобы каждый сотрудник вовремя и полностью получал свою зарплату. Более того, вся прибыль отправляется на программы по образованию и общественному развитию в странах Третьего мира. 

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Хью Джекман получил орден на родине
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