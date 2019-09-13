Хью Джекман получил орден на родине

Актер Хью Джекман получил высшую награду страны, в которой родился, — Орден Австралии. Звезде фильма «Величайший шоумен» вручили награду «за вклад в исполнительские искусства».

В своей торжественной речи актер подчеркнул, что есть множество учителей, тренеров и менторов, у которых он всегда будет в долгу. «Неловко быть среди величайших австралийцев, которые имеют выдающиеся достижения во многих сферах», — добавил он.

В правительстве страны также отметили усилия Джекмана как благотворителя. Он уже несколько лет является владельцем компании Laughing Man Coffee, где очень четко следят за тем, чтобы каждый сотрудник вовремя и полностью получал свою зарплату. Более того, вся прибыль отправляется на программы по образованию и общественному развитию в странах Третьего мира.