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Feduk перестал скрывать отношения с дочерью Аркадия Новикова

Пара разместила в соцсети совместные фотографии.

Feduk перестал скрывать отношения с дочерью Аркадия Новикова
Feduk. Фото: Михаил Фролов/КП

Исполнитель Feduk и его подруга, дочь известного ресторатора Аркадия Новикова Александра, продемонстрировали публике свои совместные фото. На снимке пара изображена на церемонии «Человек года — 2019», которую провел журнал GQ. 

И Федор Инсаров, и Александра Новикова были приглашены на торжественный вечер. Церемония проходила в здании Московской государственной консерватории. 

О своем романе Feduk и Новикова объявили еще в феврале и вскоре вышли на публику вместе. Но еще за несколько месяцев до этого пользователи Сети обсуждали их отношения — обоих видели вместе на отдыхе в Италии. 

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Feduk перестал скрывать отношения с дочерью Аркадия Новикова
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