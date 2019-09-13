Feduk перестал скрывать отношения с дочерью Аркадия Новикова

Исполнитель Feduk и его подруга, дочь известного ресторатора Аркадия Новикова Александра, продемонстрировали публике свои совместные фото. На снимке пара изображена на церемонии «Человек года — 2019», которую провел журнал GQ.

И Федор Инсаров, и Александра Новикова были приглашены на торжественный вечер. Церемония проходила в здании Московской государственной консерватории.

О своем романе Feduk и Новикова объявили еще в феврале и вскоре вышли на публику вместе. Но еще за несколько месяцев до этого пользователи Сети обсуждали их отношения — обоих видели вместе на отдыхе в Италии.