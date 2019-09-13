«Россия – находка для юмориста»: Мартиросян порассуждал о темах для шуток

В октябре этого года он отправится в первый сольный тур с пометкой 18+, о котором и рассказал порталу Teleprogramma.pro.

Ветеран КВН Гарик Мартиросян в этом году отпраздновал свое 45-летие. В этом возрасте он решил сделать новый шаг в своей творческой деятельности и отправиться в большой тур с сольным проектом. Перед началом тура признанный мастер юмора рассказал Teleprogramma.pro, о том, что ждет зрителей на концертах.

По словам Гарика, как стендап-комик, выступающий в одиночку, он наделен правом самостоятельно выбирать темы и уровень откровенности.

«Бросая этот вызов, я поставил перед собой цель – впервые за свою творческую жизнь я хочу открыть дверцу в мир интеллектуального трэша. Уверен, что нужно занимать те ниши, которые до тебя еще не успели занять, поэтому я буду первым юмористом такого рода», — поведал Гарик в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Он будет рассказывать зрителям о том, как хочет быть современным и «продвинутым», о борьбе со всеми трудностями этого мира, он будет шутить о молодежи, о власти, об Интернете, о собственных фобиях.

«Все, что я рассказываю на концерте – чистая правда, а смешнее правды ничего нет. Мне очень легко выступать в этом жанре, потому что я наконец-то ничего не придумываю. Просто рассказываю про свою жизнь, ведь Россия – находка для юмориста», — считает Гарик.

Стоит отметить, что в его сольном концерте будут подниматься довольно взрослые темы, а потому зрителей до 18 лет туда пускать не будут. Родители, не забывайте об этом, когда будете брать билеты на выступление Мартиросяна для всей семьи! Первый концерт Гарика пройдет уже 3 октября в Краснодаре.