Волочкова заверила, что никогда не наведывалась к пластическим хирургам

Балерина Анастасия Волочкова во время презентации своей книги «Плата за успех» заявила, что никогда в жизни не наведывалась в гости к пластическим хирургам. По ее словам, у нее все натуральное. В том числе грудь. Звезда отмечает, что это просто завистники не могут смириться, что она от природы наделена такими шикарными данными.

Как отметила танцовщица, сейчас она весит даже меньше, чем когда выступала в «Большом театре». Просто бывший руководитель культурного заведения создал в свое время миф, что балерина большая и толстая. Как сказала звезда, она очень мало ест. Ее дневной рацион – это два перепелиных яйца, листья салата и супчик «Том-Ям». Кроме того, она заверила, что ей и есть порой не хочется. Она репетирует по восемь часов в день.

Рассказала Волочкова и о том, благодаря кому находится в прекрасной физической форме. Она посещает известного спортивного доктора Зураба Орджоникидзе. Именно он приводит в порядок ноги танцовщицы, которые нередко страдают на репетициях.

При этом балерина рассказывает, что врач лечит ее не только чудо-мазями, но и песнями. Как известно, он прекрасно играет на гитаре. После этого все недуги у балерины проходят, а настроение сразу поднимается, сообщает «Комсомольская правда».