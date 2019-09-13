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Волочкова заверила, что никогда не наведывалась к пластическим хирургам

По словам знаменитой балерины, у нее все натуральное.

Волочкова заверила, что никогда не наведывалась к пластическим хирургам
Волочкова практически ничего не ест/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова во время презентации своей книги «Плата за успех» заявила, что никогда в жизни не наведывалась в гости к пластическим хирургам. По ее словам, у нее все натуральное. В том числе грудь. Звезда отмечает, что это просто завистники не могут смириться, что она от природы наделена такими шикарными данными.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова практически ничего не ест/globallookpress.com

Как отметила танцовщица, сейчас она весит даже меньше, чем когда выступала в «Большом театре». Просто бывший руководитель культурного заведения создал в свое время миф, что балерина большая и толстая. Как сказала звезда, она очень мало ест. Ее дневной рацион – это два перепелиных яйца, листья салата и супчик «Том-Ям». Кроме того, она заверила, что ей и есть порой не хочется. Она репетирует по восемь часов в день.

Рассказала Волочкова и о том, благодаря кому находится в прекрасной физической форме. Она посещает известного спортивного доктора Зураба Орджоникидзе. Именно он приводит в порядок ноги танцовщицы, которые нередко страдают на репетициях.

При этом балерина рассказывает, что врач лечит ее не только чудо-мазями, но и песнями. Как известно, он прекрасно играет на гитаре. После этого все недуги у балерины проходят, а настроение сразу поднимается, сообщает «Комсомольская правда».

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Волочкова заверила, что никогда не наведывалась к пластическим хирургам
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