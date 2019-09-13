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Шевельков из фильма «Гардемарины, вперед!» изменился до неузнаваемости

Актер сейчас мало походит на красавчика князя Никиту Оленева.

Шевельков из фильма «Гардемарины, вперед!» изменился до неузнаваемости
Шевельков изменился до неузнаваемости/globallookpress.com

Звезда картины «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков изменился до неузнаваемости. Сейчас в нем очень сложно узнать красавчика князя Никиту Оленева из знаменитой картины. Тогда, в далеком 1987 году, Владимир Шевельков влюбил в себя дамскую половину страны. Их трио с Харатьяном и Жигуновым было просто неподражаемым.

Сейчас актеру часто задают вопросы в социальных сетях, что с ним приключилось. Шевельков за последние годы заметно погрузнел. Куда-то пропала его знаменитая улыбка.

Отметим, что Владимир Шевельков снялся только в первой части знаменитой саги. Поговаривают, что вскоре после выхода картины на экраны он в пух и прах рассорился с Харатьяном и Жигуновым, поэтому режиссер Светлана Дружинина предпочла его больше не приглашать. Не будет его и в четвертой части, которая снимается в эти дни.

О личной жизни Владимира Шевелькова известно немного. В 1992 году он взял в жену модель по имени Ирина. Пара воспитывает двоих детей. Сын Андрей сейчас учится на юридическом факультете и периодически снимается в рекламных роликах.

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Тэги:

Владимир ШевельковДмитрий ХаратьянСветлана ДружининаСергей ЖигуновФильм "Гардемарины вперед!"

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Шевельков из фильма «Гардемарины, вперед!» изменился до неузнаваемости
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