Шевельков из фильма «Гардемарины, вперед!» изменился до неузнаваемости

Звезда картины «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков изменился до неузнаваемости. Сейчас в нем очень сложно узнать красавчика князя Никиту Оленева из знаменитой картины. Тогда, в далеком 1987 году, Владимир Шевельков влюбил в себя дамскую половину страны. Их трио с Харатьяном и Жигуновым было просто неподражаемым.

Сейчас актеру часто задают вопросы в социальных сетях, что с ним приключилось. Шевельков за последние годы заметно погрузнел. Куда-то пропала его знаменитая улыбка.

Отметим, что Владимир Шевельков снялся только в первой части знаменитой саги. Поговаривают, что вскоре после выхода картины на экраны он в пух и прах рассорился с Харатьяном и Жигуновым, поэтому режиссер Светлана Дружинина предпочла его больше не приглашать. Не будет его и в четвертой части, которая снимается в эти дни.

О личной жизни Владимира Шевелькова известно немного. В 1992 году он взял в жену модель по имени Ирина. Пара воспитывает двоих детей. Сын Андрей сейчас учится на юридическом факультете и периодически снимается в рекламных роликах.