Звездные посиделки: Галустян и Пригожин весело провели время

На вечеринке Александра Реввы, продюсер признался, что едва не стал китайцем после общения с юмористом.

Михаила Галустяна не зря считают душой компании – он весел, остроумен, обаятелен. КВН остался в прошлом, сегодня Галустян успешный актер и шоумен, дружен со многими звездами шоу-бизнеса. Накануне на своей странице в социальной сети Instagram о веселых посиделках с Михаилом рассказал Иосиф Пригожин.

«Еще немного и я от смеха превратился бы в китайца. Живот болит от смеха после посиделок с Михаилом Галустяном. От печали до радости один шаг», — пишет продюсер под веселым совместным снимком.

Прекрасно зная, о чем говорит Иосиф Пригожин, свой «лайк» под этом постом со знанием дела поставил Александр Ревва. А другие подписчики отметили, что им очень не хватает веселья.

«Я хочу к вам. Мне так не хватает смеха и положительных эмоций», — признается поклонница.

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Напомним, в забавную ситуацию недавно попал Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия. И связана она как раз с Александром Реввой. В своем аккаунте певица призналась, что только придя на 45-летие артиста, они узнали, сколько лет ему исполнилось.