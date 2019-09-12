Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину

Кирилл Терешин, известный также как «Руки-базуки», не раз говорил на публике, что в ближайшее время перенесет сложную операцию. Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.

больше по теме Стас Михайлов прокомментировал слухи о многочисленных пластических операциях По словам музыканта, на них у него просто нет времени.

Однако представитель звезды Александр отметил, что в реальности ни о какой операции пока не идет и речи. Врачи не хотят браться за крайне рискованное хирургическое вмешательство, сообщает «Комсомольская правда».

«Все сложно. Все, что говорят по ТВ – просто чтобы люди слышали. По сути, никто не берется делать», — отметил Александр.

Представитель Кирилла Терешина также добавил, что в ближайшее время молодой человек точно не окажется на операционном столе.

«Надо еще полный анализ сделать, а это – несколько дней. И много-много вот такого», — обратил внимание менеджер блогера.

Ранее Терешин жаловался на самочувствие. Он говорил, что его мучают отеки и постоянный жар. По его словам, инъекции синтола могут в конечном итоге стоить ему двух конечностей. При этом медики полагают, что делать подобные выводы не стоит.

Напомним, Кирилл Терешин прославился, когда стал гостем программы «Пусть говорят». Этот выпуск появился в эфире Первого канала в 2017 году.