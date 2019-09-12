ЗВЕЗДЫ

Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину

Такой информацией располагает менеджер блогера Александр.

Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину
Кирилл Терешин Фото:globallookpress.com

Кирилл Терешин, известный также как «Руки-базуки», не раз говорил на публике, что в ближайшее время перенесет сложную операцию. Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.

Однако представитель звезды Александр отметил, что в реальности ни о какой операции пока не идет и речи. Врачи не хотят браться за крайне рискованное хирургическое вмешательство, сообщает «Комсомольская правда».

«Все сложно. Все, что говорят по ТВ – просто чтобы люди слышали. По сути, никто не берется делать», — отметил Александр.

Представитель Кирилла Терешина также добавил, что в ближайшее время молодой человек точно не окажется на операционном столе.

«Надо еще полный анализ сделать, а это – несколько дней. И много-много вот такого», — обратил внимание менеджер блогера.

Ранее Терешин жаловался на самочувствие. Он говорил, что его мучают отеки и постоянный жар. По его словам, инъекции синтола могут в конечном итоге стоить ему двух конечностей. При этом медики полагают, что делать подобные выводы не стоит.

Напомним, Кирилл Терешин прославился, когда стал гостем программы «Пусть говорят». Этот выпуск появился в эфире Первого канала в 2017 году.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кирилл Терешиноперация звездыРуки-базуки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину
Интересно?
Поделись с друзьями: