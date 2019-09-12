ЗВЕЗДЫ

Седокова призналась, что забывает слова собственных песен

Певица пожаловалась на проблемы с памятью после третьих родов.

Седокова призналась, что забывает слова собственных песен
Анна Седокова. Фото: globallookpress

Анна Седокова призналась поклонникам, что у нее начались проблемы с запоминанием текстов. По словам певицы, ее память заметно ухудшилась после третьих родов, когда на свет появился младший сын Гектор.

Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, что больше не помнит тексты собственных песен. Поэтому на концертах она вынуждена каждый раз выдумывать новые, похожие.

«После третьего ребенка я вообще абсолютно ничего не запоминаю. Хорошо еще, что под фанеру не пою. Сама написала, сама забыла, сама сочинила новые», – пожаловалась звезда.

К медикам Анна пока не обращалась, зато выяснила все, что смогла, об ухудшении памяти в интернете. По итогам своего небольшого расследования она решила, что нужно пить витамины, например, глицин, и тренировать навыки запоминания.

«А еще я решила в день по стиху учить. Качать память. Ну, посмотрим, как у меня это выйдет», – пишет Седокова в Instagram.

Напомним, недавно звездная артистка сообщила еще об одной проблеме. Как заявила Анна, иногда у нее бывает такой серьезный упадок сил, что по утрам она не может встать с постели. Придать себе бодрость певице помогает ледяной душ и вкусный завтрак.

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Седокова призналась, что забывает слова собственных песен
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