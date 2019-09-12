Младший сын Кожевниковой успешно освоился в детском саду

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова недавно отдала 2-летнего сына Василия в детский сад. Этот момент многодетная мама старалась отложить, так как считала, что для ее наследника подобная смена обстановки станет большим потрясением. Неменьший стресс из-за этого испытывала и сама Кожевникова.

После того, как мальчика записали в дошкольное учреждение, артистка «держалась» еще несколько дней, а потом все же отвела Василия на занятия. Переживания Марии оказались совершенно напрасными. Мальчик быстро адаптировался в детском саду и с удовольствием посещает его.

«Что и требовалось доказать, переживала только мама. Вывод: чем меньше мы будем додумывать за наших детей, тем счастливее они будут!» — отметила звезда сериала «Универ».

Старшие сыновья Кожевниковой Иван и Максим стали посещать детсад в более старшем возрасте, поэтому многодетная мама и волновалась за Василия. Отдать младшего наследника в образовательное учреждение ей пришлось из-за работы – вскоре артистка примет участие в новом проекте.