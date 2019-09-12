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Не узнать в гриме: Леди Гага появилась на обложке журнала Allure

Звезду пригласили в глянец не только как модель, но и в качестве эксперта по макияжу.

Не узнать в гриме: Леди Гага появилась на обложке журнала Allure
Леди Гага/instagram.com/ladygaga/

Достигнет ли Леди Гага когда-нибудь горизонта своих талантов? Прогремев на весь белый свет как талантливая вокалистка, она уже давно перешла эту грань. Сегодня мир знает о ней, как об актрисе, модели, авторе песен, продюсере, дизайнере, бизнесмене и создательнице собственной линии косметики.

В сентябре два своих звездных статуса – модели и мейкап-эксперта – она серьезно закрепила, попав в октябрьский номер американского женского журнала Allure.

«Lady Gaga – звезда нашего номера в октябре. Она знает о невероятной силе макияжа. Она выпускает собственную линию косметики и делится своими секретами с нами, земными смертными», — написали издатели на своем интернет-ресурсе.

И если макияж для обложки Allure Леди Гага делала сама, то она действительно знает больше о нем, чем простые смертные. Ведь на фото звезду с первого взгляда не узнать.

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Не узнать в гриме: Леди Гага появилась на обложке журнала Allure
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