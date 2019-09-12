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Худеющий Галкин назвал лакомство, от которого не может отказаться

Все фитнес-планы телеведущего терпят крах, когда этот десерт оказывается на столе.

Худеющий Галкин назвал лакомство, от которого не может отказаться
Максим Галкин рассказал, что мешает ему похудеть. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин назвал лакомство, которое является «грозой его фитнес-планов». Известный шоумен выложил в Instagram видео, на котором он в майке и джинсовых шортах сидит за чайным столиком и рассуждает о правильном питании.

«Может, у вас тоже так бывает… Вот вы хотите похудеть. Всё у вас хорошо складывается: меньше едите и даже худеете. А потом на вашем пути возникает продукт или изделия, которому вы не можете отказать, — интригующе рассказывает Максим. — И весь процесс похудения приостанавливается, пока не кончится это изделие».

После этого ведущий взял в руки тарелку с заварными эклерами и начал с удовольствием их есть. Отказать этим пирожным невозможно, считает мужчина. В комментариях с ним согласился другой известный шоумен Гарик Харламов, который часто становится объектом шуток про лишний вес. А вот Максиму, вроде бы, можно не опасаться растолстеть — недавно он похвастался подтянутой фигурой, которую достиг благодаря физическим тренировкам.

А какое блюдо для вас является «грозой фитнес-планов»?

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диетаМаксим ГалкинпирожноепохудениесладостиФитнес

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Худеющий Галкин назвал лакомство, от которого не может отказаться
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