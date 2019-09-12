«Хозяюшка растет!»: Лобода научила годовалую дочь подметать полы

Годовалая дочка Светланы Лободы растет быстро. Как и все малыши ее возраста, Тильда с большим любопытством познает окружающий ее мир и приобретает новые навыки.

больше по теме Лобода подчеркнула фигуру трендовым купальником с леопардовым принтом Певица поделилась кадрами из новой фотосессии.

Кадрами с ребенком певица теперь регулярно делится в Instagram. Так, за последнее время поклонники успели узнать, что девочка копирует маму, пытаясь танцевать, и уже пробует самостоятельно включать и выключать свет.

Накануне Тильда освоила новый навык. Судя по всему, ей очень хочется помогать Светлане по дому. На видео, которое Лобода опубликовала в «сториз», малышка в цветастом платьице не слишком умело, но усердно подметает пол метлой на длинной деревянной ручке.

«Какой хозяйственный ребеночек, хозяюшка! Какая хозяюшка у меня растет», – хвалит наследницу за кадром артистка.

Не скрывает певица от поклонников и старшую дочь Евангелину. Девочка уже начала посещать вместе с родительницей светские мероприятия, а недавно побывала на концерте Тилля Линдеманна и группы Rammstein. К слову, именно немецкого музыканта многие считают отцом маленькой Тильды.