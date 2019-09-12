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Спустя годы Джоанна Стингрей возобновила общение с Борисом Гребенщиковым

Певица и писатель призналась, что Интернет помог ей возобновить связи с друзьями в России.

Спустя годы Джоанна Стингрей возобновила общение с Борисом Гребенщиковым
Джоанна Стингрей и легенды русского рока/ фото: facebook.com/joanna.stingray

Американская певица, актриса и продюсер Джоанна Стингрей в свое время познакомила Запад с советским андеграундом. Благодаря ей был издан альбом  Red Wave (Красная волна), в который вошли песни групп «Кино», «Алиса», «Аквариум»,«Странные игры». С тех пор прошло более 30 лет.  По словам Джоанны, после того, как она уехала из России, связь друзьями из Петербурга была потеряна. 

«Когда я уехала из России в 1996 году, не был так распространен интернет, не было Facebook. И получилось, что одна жизнь закончилась и началась другая — когда я снова американка, я стала мамой», — призналась Стингрей.

Джоанна Стингрей
Джоанна Стингрей/ фото: facebook.com/joanna.stingray

Сейчас певица снова общается с Борисом Гребенщиковым, но только в соцсети или мессенджере. БГ шлет ей видео своих выступлений, а она просто умиляется и вспоминает старые добрые времена, передает ТАСС.

«Борис иногда присылает мне в WhatsApp ролики, как он играет на улице, и я смеюсь, потому что он ничуть не изменился за 35 лет. Он все время пишет музыку и играет», — поделилась американская гостья с журналистами. 

Напомним, весной этого года вышла книга об истории советского и российского рока «Стингрей в стране чудес», а совсем скоро в продаже появится продолжение «Стингрей в Зазеркалье». Джоанна приехала в промо-туром книги в Россию, где она встретится с фанатами в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

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Спустя годы Джоанна Стингрей возобновила общение с Борисом Гребенщиковым
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