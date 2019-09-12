Канделаки раскритиковала создателя популярной игры за «излишний феминизм»

Тина Канделаки раскритиковала создателя игрушек с мировым именем за излишний феминизм. Свое негодование ведущая опубликовала в личном Telegram-канале. Тина заявила, что Hasbro «лихорадит не по-детски». Поводом для столь бурных эмоций послужил выход на рынок новой, «женской» версии «Монополии». Канделаки возмутилась яркой дискриминацией мужчин со стороны именитого бренда, ведь в «Мисс Монополии» девушки по умолчанию получают больше денег после перехода ячейки «Старт», а мужчин заставляют инвестировать в названные женскими научные изобретения.

«Предлагаю не останавливаться на пути к абсурду и обязать мужчин играть исключительно за Харви Вайнштейна с Джеффри Эпштейном», — воскликнула Канделаки.

Чтобы в полной мере выразить свое негодование от увиденного, Канделаки назвала новый проект «pr-фиаско». Она заявила, что грань между феминизмом и сексизмом в данном случае практически незаметна, ведь в Hasbro намекнули, что выиграть представительница женского пола может только при условии заведомо более выгодной позиции. Тинатин призвала антикризисных менеджеров разобраться с ситуацией.