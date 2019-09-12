Мартиросян рассказал, что Киркоров однажды принес ему извинения

Филипп Киркоров очень переживал из-за тех шуток, которые его попросили произнести в YouTube-шоу Александра Гудкова «Лига плохих шуток». Об этом рассказал один из тех, над кем пошутил поп-король, Гарик Мартиросян. По его словам, Филипп Бедросович позвонил ему еще до того, как он успел посмотреть скандальный выпуск. Поэтому он даже не понял за что тот извиняется.

«Прости меня! Это Гудок все подстроил. Он во всем виноват», — говорил певец одаренному юмористу. Он пообещал, что Александр Гудков «приползет на коленях» к Мартиросяну с извинениями.

В чем же все-таки дело Гарик узнал уже от самого Гудкова, с которым они работают в одном здании.

«Я звоню Саше. он прибегает и показывает этот отрывок. После этого я позвонил Филиппу, сказал: «Пришел Гудок, четвертовался, облился бензином, поджег себя, — извинялся как только мог», — со смехом рассказал Мартиросян журналистам на пресс-завтраке, пишет портал Vokrug.tv.

По его словам, Киркорову перед записью программы сказали, что все люди, про которых ему написали довольно злые шутки, в курсе и не обидятся, а Гарик Мартиросян вообще шутку про себя сам написал.

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Когда Филиппу после выхода шоу начали звонить обиженные звезды, он понял, что его обманули и стал перед всеми извиняться. Среди тех, по кому «проехался» певец и его визави Гарик Харламов, были Николай Басков, Юрий Лоза, Егор Крид, Максим Галкин, Прохор Шаляпин, Алла Пугачева, программа «Прожектор Перис Хилтон» и сам Киркоров.