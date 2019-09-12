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«Стыдно»: подписчики блога Успенкой не оценили ее позу лотоса

65-летняя певица показала хорошую растяжку в своем Instagram.

«Стыдно»: подписчики блога Успенкой не оценили ее позу лотоса
Любовь Успенская. Фото: Global look press

Любовь Успенская много лет занимается йогой, а в последнее время еще и демонстрирует удивительную для ее возраста стройность, надевая смелые наряды и выкладывая свои фотографии в Сеть. Но оказалось, далеко не всем подписчикам это по нраву.

Певица решила оригинально сообщить своим поклонникам о концерте в Майами и разместила пост в своем Instagram, скрестив свои стройные ноги по-турецки.

Реакция оказалась неожиданной. На 65-летнюю артистку обрушилась волна ханжеского негодования со стороны подписчиков.

«Не знаете, что еще показать, разве это красота?», «Достойная женщина никогда не будет выкладывать такие фото», «Любовь, при всем уважении к вам, всегда слушаю ваши песни, выглядите всегда отпадно в вечерних платьях. Оставайтесь такой же королевой шансона, вот этот имидж не ваш!», «Пошло и такой аристократке не к лицу!», «Мне больше нравится, когда одета в элегантные наряды. А такой вид отталкивает», «Хорошая певица, но зачем оголяться. Это мовэтон», «Давайте уже шпагат Волочковой! Желательно на яхте!», «Стыдно!» — можно прочитать в ее Instagram.

Отметим, что истинные поклонники Успенской заметили, как она похорошела и помолодела за последнее время, пожелав ей добра и процветания.

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звездайогаЛюба УспенскаяЛюбовь УспенскаяПевица

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«Стыдно»: подписчики блога Успенкой не оценили ее позу лотоса
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