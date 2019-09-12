Елена Ханга поведала о многочисленных женах своего отца

Телеведущая Елена Ханга стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, что ее отец, один из видных политических деятелей Танзании, сын имама, содержал сразу несколько жен. В том числе одной из них была Лия Голден — чемпионка Узбекистана по теннису, мать Елены Ханги.

По словам Ханги, ее отец после женитьбы на матери телеведущей ждал, что в семье родится мальчик. «Когда я появилась на свет, то отец даже не приехал в роддом. Он был на сто процентов уверен, что у него родится наследник. Затем в семье начались недопонимания. По мусульманским традициям отец запрещал матери быть рядом с ним, когда к нему приходили друзья. Лия Голден поняла, что в Танзании ее ждет ужасная жизнь и ехать туда с маленькой дочкой на руках отказалась», — рассказала телеведущая.

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Как отметила Ханга, в Танзании в моде в те годы было многоженство. Это было не запрещено, если мужчина может содержать женщин. «Однажды моей матери принесли газету, а там отец в объятиях какой-то девицы. Когда мать у него поинтересовалась, кто это, то папа сказал, что эту женщину ему подарили. Мать поняла, что у отца в Танзании целый гарем. Она не захотела быть третьей по счету женой», — заявила Елена.

Через несколько лет отца Ханги репрессировали и посадили в тюрьму, где он вскоре и умер. Причем матери телеведущей не сразу сообщили, что ее мужа уже нет в живых. Как отметила телеведущая, мать все равно тяжело переживала утрату близкого человека, несмотря на то, что у того и было несколько жен.