«У меня хороший удар»: Лопырева рассказала, что занимается боксом

Спортивная телеведущая Виктория Лопырева рассказала поклонникам в Instagram, какие тренировки предпочитает сама. 36-летняя мама призналась, что монотонные физические упражнения — это не для нее, любая повторяющаяся деятельность быстро надоедает. Чтобы заманить красавицу-блондинку в спортзал, ее нужно чем-то увлечь. Виктория назвала виды активности, которые ей нравятся — это плавание, танцы и бокс.

«Когда-то боец MMA Руслан Караев, у которого я брала интервью для своей программы «Реальный спорт», сказал, что у меня хороший удар. Практикую переодически, чтобы сноровку не терять», — написала телеведущая, выложив фотографии рядом с боксерской грушей.

Лопырева рассказала, что каждое утро, открывая глаза, думает, что ей не хочется идти на тренировку, но потом заставляет себя. Таким образом, за последние дни еще не пропустила ни одного занятия, что подтверждает ее подтянутая фигура. В конце поста красавица спросила подписчиков, какие упражнения они бы ей посоветовали.

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Как считаете, чем Вике лучше заняться в спортзале?