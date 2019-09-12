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Анастасия Костенко поделилась редким фото с отцом

Модель поздравила папу с днем рождения и заявила, что не против братика.

Анастасия Костенко поделилась редким фото с отцом
Анастасия Костенко/фото: Влдимир Веленгурин/КП

Жена Дмитрия Тарасова, 25-летняя «вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она со своими отцом и дочкой. Фото Ярослава Костенко фотомодель сопроводила поздравлениями  с днем рождения. 

«Ты прекрасно знаешь, какой ты замечательный отец и все, что можно было- ты сделал! А ещё, как оказалось, ты очень классный дедушка! По-другому и не могло быть», — написала Анастасия.

Она также процитировала свои слова, которыми поздравляла папу много лет назад, еще подростком: «Папа! Циолковский — «отец» космонавтики, Менделеев — «отец» водки, Билл Гейтс — «отец» «Майкрософта»…Но ты «задвинул» их всех! Ты стал моим отцом!».

«Будь счастлив, здоров и любим, вниманием ты себя обеспечил, дерево посадил, все купил, дочь родил( можешь за сыном сходить, я не против)», — пожелала Костенко папе.

У Насти и Дмитрия растет дока Милана и они готовятся стать родителями во второй раз. По словам Костенко, ее вторая беременность была запланированной и желанной.  Как оказалось, сейчас идет 16 неделя, соответственно, ребенок должен появиться на свет примерно в феврале. 

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InstagramАнастасия Костенкодень рождениеДмитрий Тарасовпоздравлениеродители звезд

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Анастасия Костенко поделилась редким фото с отцом
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