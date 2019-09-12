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Лосины и легкий бардак: в Сети обсуждают архивные фотографии Пугачевой

Снимки сделаны в домашней обстановке Примадонны в 90-е годы.

Лосины и легкий бардак: в Сети обсуждают архивные фотографии Пугачевой
Алла Пугачева /globallookpress. com

Помните, какими были красавицы в 90-е годы? С непременным начесом на голове, диким макияжем глаз и неизменными лосинами на ногах. Алла Пугачева всегда была большой модницей, поэтому в «лихие» она выглядела практически по классике.

Архивные фотографии Примадонны, сделанные у нее дома, оказались в Сети. На них певица вошла в роль настоящей женщины-вамп. Однако легкий бардачок вокруг немного нивелирует ситуацию. На столе и диване разбросаны книги, блокноты и журналы. Такое впечатление, что Пугачева что-то искала, а потом все бросила. Окна квартиры украшают типичные советские занавески, на подоконниках стоят цветы в горшках. Алла в такой обстановке кажется такой обычной…

Как изменилась Пугачева через несколько лет можно увидеть на другом архивном снимке, который выложили в Сеть ее фанаты. Это 2000-е, в это время певица выглядит, как истинная Примадонна. Да и обстановка вокруг – по-настоящему королевская.

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Лосины и легкий бардак: в Сети обсуждают архивные фотографии Пугачевой
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