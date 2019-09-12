ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова выбрала для собаки неожиданную кличку

Телеведущая спросила совета у подписчиков в соцсети, но назвала щенка так, как захотел сын.

Анфиса Чехова выбрала для собаки неожиданную кличку
Анфиса Чехова. Фото: globallookpress

На днях в доме Анфисы Чеховой появился домашний питомец. Телеведущая завела французского бульдога – девочку той породы, которую всегда любила. Но выбрать кличку для щенка оказалось непросто, поэтому Анфиса решила спросить совета у подписчиков в Instagram.

Как сообщила ведущая, она хотела назвать собаку одним из необычных для животных имен – Клюква или Наташа. Рекомендации поклонников ей тоже понравились. Ей предложили много французских собачьих имен и даже составили клички из первых букв самой Чеховой и ее сына Соломона.

Но в итоге наследник теледивы настоял на собственном варианте клички. По словам Анфисы, переубедить мальчика оказалось просто невозможно.

«Он изначально решил как назвать собаку. Внимание. Тадам. Картошка. Я не смогла сопротивляться, потому что она вылитая Картошка», – написала знаменитость, сопроводив свои рассуждения забавным снимком с щенком и сыном.

Ранее ведущая отмечала, что долго не могла решиться завести четвероногого друга. Но когда это все-таки произошло, неожиданно выяснилось, что пепельно-серая шерстка собаки идеально сочетается с оттенками ковра и мебели в доме.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАнфиса ЧеховаАнфиса Чехова фотодомашние питомцысобака

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова выбрала для собаки неожиданную кличку
Интересно?
Поделись с друзьями: