Анфиса Чехова выбрала для собаки неожиданную кличку

Телеведущая спросила совета у подписчиков в соцсети, но назвала щенка так, как захотел сын.

На днях в доме Анфисы Чеховой появился домашний питомец. Телеведущая завела французского бульдога – девочку той породы, которую всегда любила. Но выбрать кличку для щенка оказалось непросто, поэтому Анфиса решила спросить совета у подписчиков в Instagram.

Как сообщила ведущая, она хотела назвать собаку одним из необычных для животных имен – Клюква или Наташа. Рекомендации поклонников ей тоже понравились. Ей предложили много французских собачьих имен и даже составили клички из первых букв самой Чеховой и ее сына Соломона.

Но в итоге наследник теледивы настоял на собственном варианте клички. По словам Анфисы, переубедить мальчика оказалось просто невозможно.

«Он изначально решил как назвать собаку. Внимание. Тадам. Картошка. Я не смогла сопротивляться, потому что она вылитая Картошка», – написала знаменитость, сопроводив свои рассуждения забавным снимком с щенком и сыном.

Ранее ведущая отмечала, что долго не могла решиться завести четвероногого друга. Но когда это все-таки произошло, неожиданно выяснилось, что пепельно-серая шерстка собаки идеально сочетается с оттенками ковра и мебели в доме.