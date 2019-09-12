ЗВЕЗДЫ

Юрий Колокольников вышел в свет с подросшими дочерьми

Отец с наследницами посетил дебютный показ фильма «Тайна печати дракона» в «Октябре».

Юрий Колокольников вышел в свет с подросшими дочерьми
Фото: https://www.instagram.com/p/B2TYhu1nZAy/

Российский актер театра и кино Юрий Колокольников вышел в свет в сопровождении повзрослевших дочерей (старшей — Таисии исполнилось 13 лет, младшей — Софии — 9) . Семья появилась на дебютном показе российско-китайского фильма «Тайна печати дракона». Премьера состоялась в старейшем кинотеатре столицы – «Октябрь». Многих коллег и журналистов появление Юрия и наследниц удивило, ведь актер не любит говорить о личной жизни и тщательно скрывает свою семью от посторонних глаз.

Отметим, что семья появилась на дорожке без мамы девочек – кто является матерью старшей Колокольниковой – неизвестно, с матерью младшей дочери – Ксенией Раппопорт Юрий сохранил дружеские отношения, несмотря на развод. Девчонки не стеснялись позировать перед объективами фотокорреспондентов и широко улыбались.
В интервью, как отмечает «Вокруг ТВ», Юрий лишь несколько раз упоминал детей. Он отмечал, что не чает в девочках души и слаб перед ними, а они вьют из него веревки.

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«Тайна печати дракона»дети звезддочериЗвездные детикрасная дорожкаЮрий Колокольников

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Юрий Колокольников вышел в свет с подросшими дочерьми
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