ЗВЕЗДЫ

Аллу Михееву затравили хейтеры за участие в КВН

Телеведущая в новом сезоне оказалась в составе жюри.

Аллу Михееву затравили хейтеры за участие в КВН
Алла Михеева/instagram.com/allamikheeva/?utm_source=ig_embed

Знаменитую блондинку с глуповатым имиджем Аллу Михееву затравили в Сети хейтеры. Повод – участие телеведущей в составе жюри КВН.

Девушка всю жизнь мечтала туда попасть и с огромным восторгом приняла приглашение «1 канала» войти в состав судейской коллегии летнего кубка Клуба. Однако кавээнщикам и части ее подписчиков показалось, что девушке там не место.

Члены Клуба веселых и находчивых даже посвятили блондинке несколько номеров. В одном из них они переделали композицию Сергея Зверева «Что ты делаешь, Алла?» Спросив в конце песни: «Что ты делаешь в жюри?»

Во втором номере возрастной кавээнщик спел:

«Я комсомольцем был на стройке БАМа,

Я бригадиром был на братской ГЭС,

Хочу у Аллы я спросить,

Как можешь ты меня судить?

Ты только на ноги вставала,

А я уже два раза бросил пить!»

Пользователи Сети поддержали тему и тоже скептически высказались по поводу работы Аллы в жюри.

«Только не надо потом в депутаты», «Если вы «жюрите» у меня нет слов», «Лайк тому мужику, который два раза уже бросил пить. Алла не тебе в жюри сидеть», — можно прочитать в блоге телеведущей.

Впрочем, положительных откликов на новую инициативу Аллы оказалось намного больше, часть пользователей призналась, что давно не смотрит передачу, но ради своей любимицы возобновит практику.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла МихееваКВНшоу КВН

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Аллу Михееву затравили хейтеры за участие в КВН
Интересно?
Поделись с друзьями: