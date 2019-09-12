Аллу Михееву затравили хейтеры за участие в КВН

Телеведущая в новом сезоне оказалась в составе жюри.

Знаменитую блондинку с глуповатым имиджем Аллу Михееву затравили в Сети хейтеры. Повод – участие телеведущей в составе жюри КВН.

Девушка всю жизнь мечтала туда попасть и с огромным восторгом приняла приглашение «1 канала» войти в состав судейской коллегии летнего кубка Клуба. Однако кавээнщикам и части ее подписчиков показалось, что девушке там не место.

Члены Клуба веселых и находчивых даже посвятили блондинке несколько номеров. В одном из них они переделали композицию Сергея Зверева «Что ты делаешь, Алла?» Спросив в конце песни: «Что ты делаешь в жюри?»

Во втором номере возрастной кавээнщик спел:

«Я комсомольцем был на стройке БАМа,

Я бригадиром был на братской ГЭС,

Хочу у Аллы я спросить,

Как можешь ты меня судить?

Ты только на ноги вставала,

А я уже два раза бросил пить!»

Пользователи Сети поддержали тему и тоже скептически высказались по поводу работы Аллы в жюри.

«Только не надо потом в депутаты», «Если вы «жюрите» у меня нет слов», «Лайк тому мужику, который два раза уже бросил пить. Алла не тебе в жюри сидеть», — можно прочитать в блоге телеведущей.

Впрочем, положительных откликов на новую инициативу Аллы оказалось намного больше, часть пользователей призналась, что давно не смотрит передачу, но ради своей любимицы возобновит практику.