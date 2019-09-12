«Я – слабохарактерная»: Порошина призналась, что ей с трудом удается похудеть

Актриса Мария Порошина заявила в Instagram, что ей очень непросто заставить себя похудеть. При этом звезда уверена в важности держания себя в форме. Актриса утверждает, что это нужно делать вовсе не для того, чтобы быть красавицей или кому-то нравиться.

«Это важно в первую очередь для здоровья. Например, играть в подвижных спектаклях гораздо сложнее, если у тебя лишний вес. Это в принципе физически нелегко, а тут еще и дополнительный груз. Кроме того, говорят, когда человек похудел, он выглядит моложе. Именно поэтому стараюсь брать себя в руки, хотя, если честно, в этом отношении я слабохарактерная. Поэтому приходится очень сложно», — заявила актриса.

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Напомним, Мария Порошина в январе нынешнего года стала в пятый раз мамой. Она родила сына. Причем ранее у звезды рождались в браках только девочки. Актриса была замужем за Гошей Куценко, а затем за Ильей Древновым.

Добавим, что так до сих пор и не известно, кто является отцом ребенка Марии Порошиной. Звезда после рождения сына давала интервью журналистам, но предпочла не высказываться на эту щекотливую тему. Кстати, некоторые фанаты считают, что отцом сына женщины является ее давний друг актер Ярослав Бойко.

Между тем ходило много слухов о романе актрисы с неким испанским бизнесменом. Об этом ранее высказывалась одна из подруг звезды. И он тоже вполне может быть отцом. Правда, пока и эта информация не нашла своего подтверждения.

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Известно также, что после рождения ребенка Порошина уже вернулась на сцену. Она играет в спектаклях, а также снимается в картинах. Как ранее говорила звезда, у нее большая семья, а она является главной кормилицей, поэтому долго сидеть в декрете у нее просто нет времени.