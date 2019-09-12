Кудрявцева разместила в Сети забавное видео с собственным участием

Отечественные звезды продолжают осваивать компьютерные программы. Только они успокоились со «старением лица», и вот пошла новая волна с превращением лица в некий карикатурный персонаж. Технику освоила Лера Кудрявцева, поделившись результатами эксперимента со своими подписчиками.

Лера в образе смешной мультяшной дамочки в круглых очках пожелала всем доброго вечера и спокойной ночи. Впрочем, что она говорила в кадре, было неважно. Главное – это вид телеведущей.

Ранее Teleprogramma.pro писала, что эксперт моды Александр Васильев высоко оценил умение одеваться Кудрявцевой. Ему пришлось по вкусу ее черное платье на «Новой волне», хоть он и счел его немного мрачноватым.