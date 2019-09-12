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Мачеха принца Уильяма была против его женитьбы на Миддлтон

Британский писатель уверяет, что Камилла Паркер-Боулз просила Чарльза отвадить девушку от сына из-за ее «низкого» происхождения.

Мачеха принца Уильяма была против его женитьбы на Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз изначально не одобряла выбора своего пасынка принца Уильяма и хотела, чтобы он расстался с Кейт Миддлтон. Писатель Кристофер Андерсен написал об этом в своей книге «Игра корон: Елизавета, Камилла, Кейт и трон».

В ней говорится о том, что Камилла просила принца Чарльза вмешаться в романтические отношения его старшего сына и этой девушки с «низкими корнями», которая, по мнению герцогини, была недостойна Уильяма.

Камилла, по информации Андерсена, хотела найти пасынку девушку из более известной и благородной семьи, Кейт же она считала «красивой, но недалекой».

Возможно, много лет спустя жена принца Чарльза поняла, что ошибалась. Ведь Уильям и Кейт создали красивую и крепкую семью и произвели на свет троих очаровательных детей — Джорджа, Шарлотту и Луи. Кроме того, на фоне супруги принца Гарри — бывшей голливудской актрисы Меган Маркл — Кейт сейчас выглядит образцом правильного воспитания и истинно британского благородства.

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Британская королевская семьяКамилла Паркер-БоулзКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиПринц Чарльз и принцесса Камилла

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Мачеха принца Уильяма была против его женитьбы на Миддлтон
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