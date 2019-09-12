Звезда «Мажора» пожаловался на поступающие угрозы от зрителей

Никита Панфилов рассказал, что сериаломаны часто воспринимают его персонажей слишком близко к сердцу.

Никита Панфилов («Мажор, «ДухLess», «Псы») рассказал журналистам о том, что ему угрожают после ролей. Актер отметил, что поклонники сериалов достаточно часто принимают его персонажей слишком близко к сердцу. Сыграв отрицательного персонажа в «Мажоре», Панфилов столкнулся с настоящей угрозой его жизни. ««Сволочь, мразь, умри от СПИДа» — вот так мне писали после одной из серий», — признался Никита.

Актер отметил, что понимает – подобные аспекты – специфика его работы. К тому же, в его послужном списке достаточно много ролей, за которые его любят. Однажды ему пришлось утешать одного из зрителей, который расстроился, что герой Панфилова «убил Игоряныча». Никита вспоминает, что тогда попытался оправдаться – мол, это не я, это сценаристы заставили. «Обычно в переписку не вступаю, но тут у человека чувствовалась искренняя печаль, и мне захотелось его утешить. И действительно, человека отпустило», — поделился облегчением Панфилов с порталом «7дней».

больше по теме Звезда «Мажора» Никита Панфилов рассказал об изменах двух своих первых жен Только в третьем браке он смог найти свое счастье.

Актер акцентировал внимание, что в ближайшее время поклонники смогут увидеть его еще, как минимум, в двух фильмах на «Первом канале» — «Расплата» и «Презумпция невиновности». В первом Панфилов сыграл слабого и алчного человека с претензией на изменения. По его признанию, именно такой герой может вызвать наиболее сильные эмоции у аудитории, а для него, как для актера, играть таких персонажей еще интереснее.