Жидков поделился снимком подросшей дочери от Татьяны Арнтгольц

Актер Иван Жидков в Instagram опубликовал снимок, на котором он стоит со своей девятилетней дочерью Марией. Девочка родилась в 2009 году. Ее мать известная актриса Татьяна Арнтгольц. С 2008 по 2013 год Жидков и Арнтгольц были мужем и женой. Отметим, что совсем скоро 15 сентября Мария Жидкова будет отмечать день рождения. Ей исполнится десять лет. Девочка за последнее время заметно подросла. Она становится настоящей красавицей.

«Вообще дети не растут», — заявил в подписи под снимком Иван Жидков и поставил несколько смайликов. Отметим, что в комментариях пользователи заявили, что Мария Жидкова — маленькая копия своей звёздной мамы.

Татьяна Арнтгольц сейчас живет с актером театра и кино, телеведущим Марком Богатыревым. Поговаривают, что актриса уже познакомила с ним своих родителей.

Что касается Ивана Жидкова, то после развода с Арнтгольц у него был роман с моделью Лилией Соловьевой. В 2017 году она родила своему возлюбленному сына Степана. В прошлом году пара заявила о расставании. Актер не так давно признавался, что надеется обрести настоящее счастье с новой девушкой. С кем он сейчас встречается неизвестно.

Напомним, что Татьяна Арнтгольц родом из Калининграда. Причем ее родители актеры. Они работали в местном драматическом театре. С ранних лет девочка активно занималась музыкой. Кроме того, с детства была неравнодушна к театру. Кстати, у Татьяны есть родная сестра Ольга. Она также известная актриса. Обе сестры учились в театральном училище имени Щепкина. Они были одними из лучших учениц на своем курсе, поэтому не удивительно, что сделали блестящую актерскую карьеру.