ЗВЕЗДЫ

Жидков поделился снимком подросшей дочери от Татьяны Арнтгольц

Марии 15 сентября исполнится уже десять лет.

Жидков поделился снимком подросшей дочери от Татьяны Арнтгольц
Дочь стала как две капли воды похожа на Татьяну Артнгольц/globallookpress.com

Актер Иван Жидков в Instagram опубликовал снимок, на котором он стоит со своей девятилетней дочерью Марией. Девочка родилась в 2009 году. Ее мать известная актриса Татьяна Арнтгольц. С 2008 по 2013 год Жидков и Арнтгольц были мужем и женой. Отметим, что совсем скоро 15 сентября Мария Жидкова будет отмечать день рождения. Ей исполнится десять лет. Девочка за последнее время заметно подросла. Она становится настоящей красавицей.

«Вообще дети не растут», — заявил в подписи под снимком Иван Жидков и поставил несколько смайликов. Отметим, что в комментариях пользователи заявили, что Мария Жидкова — маленькая копия своей звёздной мамы.

Татьяна Арнтгольц сейчас живет с актером театра и кино, телеведущим Марком Богатыревым. Поговаривают, что актриса уже познакомила с ним своих родителей.

Что касается Ивана Жидкова, то после развода с Арнтгольц у него был роман с моделью Лилией Соловьевой. В 2017 году она родила своему возлюбленному сына Степана. В прошлом году пара заявила о расставании. Актер не так давно признавался, что надеется обрести настоящее счастье с новой девушкой. С кем он сейчас встречается неизвестно.

Напомним, что Татьяна Арнтгольц родом из Калининграда. Причем ее родители актеры. Они работали в местном драматическом театре. С ранних лет девочка активно занималась музыкой. Кроме того, с детства была неравнодушна к театру. Кстати, у Татьяны есть родная сестра Ольга. Она также известная актриса. Обе сестры учились в театральном училище имени Щепкина. Они были одними из лучших учениц на своем курсе, поэтому не удивительно, что сделали блестящую актерскую карьеру.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Иван ЖидковЛилия СоловьеваМария ЖидковаМарк БогатыревТатьяна Артнгольц

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жидков поделился снимком подросшей дочери от Татьяны Арнтгольц
Интересно?
Поделись с друзьями: