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16-летняя звезда «Закрытой школы» рассказала о своей любви

Луиза-Габриэла Бровина снималась также в сериалах «Земский доктор» и «Глухарь».

16-летняя звезда «Закрытой школы» рассказала о своей любви
Луиза-Габриэла Бровина/instagram.com/luiza.gabriela.brovina/

Луиза-Габриэла Бровина стала популярной совсем рано – в 7 лет, когда сыграла очаровательную Надю в сериале «Закрытая школа». Настоящая любовь пришла к девочке тоже рано – в 16, хотя сама актриса, конечно же, так не считает.

Ее избранник – 23-летний предприниматель Иван Фишбейн. В своем блоге девушка назвала его «целым миром», она убеждена, что это чувство взаимно.

Молодые люди встретились на курорте в Турции, и оба считают, что это судьба. Ведь она планировала лететь отдыхать в сентябре, но внезапно сорвалась в июле. Когда они встретились, то просто онемели. И у Луизы, и у Ивана появилась одна и та же мысль, что это «тот самый» человек, которого многие ждут порой всю свою жизнь. Об этом юная актриса рассказала порталу «СтарХит».

Они сразу почувствовали, что созданы друг для друга. Единственный момент, который смущал парня – это популярность Габриэлы. Ему было сложно смириться тем, что на них везде устремлены взгляды людей. Но ради отношений ему это сделать пришлось.

Девушка призналась, что далеко не все восприняли ее любовь в 16 лет с позитивом. Однако о хейтерах девушка говорит мудро и очень по-взрослому:

«Нам жаль этих несчастных людей. Счастливые не бывают злыми, значит, нужно пожелать им счастья».

По словам Ивана, в скором будущем он планировал уехать из России, однако останется здесь ради своей дорогой Габриэлы, которая мечтает и дальше развиваться в кино.

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"Закрытая школа"звездалюбовьсериал «Закрытая школа»

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16-летняя звезда «Закрытой школы» рассказала о своей любви
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