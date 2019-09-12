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Май Абрикосов отказался участвовать в программе о Валерии Комиссарове

Экс-участник проекта «Дом-2» не захотел стать участником рейтингового шоу «Секрет на миллион».

Май Абрикосов отказался участвовать в программе о Валерии Комиссарове
Абрикосов хочет сотрудничать с Комиссаровым/www.instagram.com/tertishnyi_official/

Экс-участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов в штыки воспринял идею рассказать о своем бывшем руководителе и наставнике, ведущем Валерии Комиссарове в программе «Секрет на миллион», которая полюбилась огромному количеству россиян. Шоу, напомним, идет на канале НТВ. Его ведет Лера Кудрявцева. Именно Валерия Комиссарова считают отцом проекта «Дом-2».

В Instagram Абрикосов рассказал, что безумно благодарен Комиссарову, который позволил ему в 25 лет стать одним из главных действующих лиц в шоу «Тайны». При этом он признался, что полностью раскрыться в этом проекте ему помешала звездная болезнь и амбиции. В любом случае, как считает Май Абрикосов, он получил бесценный опыт.

«Комиссаров, как руководитель, очень строгий, но работать с ним в удовольствие, и многие остаются с ним рядом. Прошли годы, если бы мне предложили вновь стать частью его команды – я бы с радостью согласился», – заявил Абрикосов.

Как заметил экс-участник телестройки, он не мартышка, чтобы снимать себя на видео с оправданиями, что все хорошо. Как уверен Абрикосов, если Комиссарову захочется узнать, как у него дела, то он это сделает без помощи журналистов.

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«Дом-2»: последние новостиВалерий КомиссаровЛера КудрявцеваМай АбрикосовПрограмма "Секрет на миллион"Шоу "Дом-2"

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Май Абрикосов отказался участвовать в программе о Валерии Комиссарове
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