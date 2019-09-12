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Дама с собачкой: Лиза Галкина сфотографировалась с питомцем

Новый снимок дочери Пугачевой и Галкина в очередной раз умилил фанатов звездного семейства.

Дама с собачкой: Лиза Галкина сфотографировалась с питомцем
ЛИЗА ГАЛКИНА/INSTAGRAM.COM/MAXGALKINRU/

На фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram появился новый забавный снимок, на котором Лиза Галкина играет с собакой. Лиза при этом широко улыбается, а вот по питомцу не скажешь, что он увлечен детскими забавами своей юной хозяйки.

«Отметь того, кто делает тебя счастливым», — игриво замечается в подписи к фотографии.

Комментарии к публикации еще раз подтвердили устоявшееся мнение – любовь поклонников к детям семейства Галкина-Пугачевой веешь, похоже, непреходящая.
«Красивая очень малышка у Вас. Счастья и здоровья ей. Она будет такая, как Вы. ЗНАМЕНИТА НА ВСЮ СТРАНУ», — уверенно пишет подписчица.

Напомним, несмотря на совсем еще юный возраст, а Лизе и Гарри Галкиным только по пять лет, они благодаря усилиям родителей, уже занимаются в различных кружках, развиваются творчески и интеллектуально, учат иностранные языки. Внимание общественности и фанатов к ним было приковано с самого рождения благодаря постам в Сети их папы, Максима Галкина. Но уже в последнее время есть все основания полагать, что скоро малыши станут популярнее своих родителей.

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Дама с собачкой: Лиза Галкина сфотографировалась с питомцем
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