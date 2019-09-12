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«Святая Александра»: Кудрявцева призналась в любви к 77-летней маме

Звезда опубликовала снимок своей родительницы, которая находится в прекрасной форме.

«Святая Александра»: Кудрявцева призналась в любви к 77-летней маме
Кудрявцева без ума от своей матери/globallookpress.com

Телеведущая рейтинговых программ на канале НТВ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram снимок своей матери Александры Ивановны. «Мамулик мой любимый. Святая Александра. Мой святой, которому я молюсь. Люблю тебя сильно. Просто захотелось это «крикнуть», — заявила ведущая.

Отметим, что мама Леры Кудрявцевой — научный сотрудник. Женщина родилась 20 мая 1942 года. Сейчас ей 77 лет, но она находится в очень хорошей форме. Кстати, в комментариях это отметили не только подписчики Кудрявцевой, но и подруги звезды.

К примеру, певица и телеведущая Анна Семенович заявила: «Какая мама молодая и красивая». Актриса Анфиса Чехова добавила: «Бусинка». Певец и шоумен Александр Ревва просто поставил смайлик в виде сердечка. Судя по всему, он знаком с женщиной.

Добавим, что мать Леры Кудрявцевой уже прабабушка. Как известно, чуть больше года назад сын Кудрявцевой от первого брака Жан Ленюк стал отцом. У него на свет появился сын Лев.

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Тэги:

Александр РевваАлександра КудрявцеваАнна СеменовичЖан ЛенюкЛера Кудрявцева

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«Святая Александра»: Кудрявцева призналась в любви к 77-летней маме
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