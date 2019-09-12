Эштон Кутчер получил травму, укладывая дочку спать

Как призналась супруга актера Мила Кунис, это самое сексуальное, что она когда-либо видела.

Голливудский актер Эштон Кутчер на одном из телешоу рассказал забавную историю, рассмешившую многих его поклонников. Однажды, пытаясь уложить свою дочку Уайатт Изабель спать, он вывихнул палец и сам же его вправил на глазах у перепуганной жены Милы Кунис.

В тот вечер их четырехлетняя малышка заснула в родительской постели. Когда Эштон в 3 часа ночи решил перенести дочь в ее кроватку, у него занемела нога и, споткнувшись, он ударился о мебель. Страдая от боли, мужчина попросил, чтобы супруга сама отнесла ребенка, и лишь после этого решился включить свет и посмотреть на пострадавшую ногу.

Оказалось, что палец на ноге «смотрит в сторону», однако ехать с этим повреждением в больницу актер не захотел.

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«Я просто вернул палец на место. Мила сказала, что это самое сексуальное, что она когда-либо видела», — поведал Кутчер, слова которого приводят американские СМИ.

Напомним, после развода с Деми Мур у звезды фильма «Эффект бабочки» закрутился роман с Милой Кунис. В 2014 году у них родилась дочь, а в 2016-м — сын, которого назвали Димитрием.