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Лобода показала, как укачивает годовалую малышку Тильду

Певица успевает совмещать шоу-бизнес и материнские обязанности.

Лобода показала, как укачивает годовалую малышку Тильду
Светлана Лобода/instagram.com/lobodaofficial/

Младшей дочери Светланы Лободы чуть больше годика, знаменитость старается не перекладывать лишний раз свои материнские обязанности на нянь и бабушек.

О своих буднях с малышкой звезда сняла три коротких видео, показав их в личном блоге. На первом – звезда играет с девочкой, которая оказалась маленькой модницей, на ней одета кофточка Dolce & Gabbana, а волосы уже прибраны в маленький конский хвост.

На втором видео певица укачивает свою малышку, трогательно называя ее «маленькой девочкой» и «крошечкой».

И на последнем кадре Лобода на коленях с дочкой пританцовывает под ритмичную музыку. Тильда, как и многие малыши, попутно интересуется выключателями поблизости.

Напомним, ранее мы писали о забавном танце, который исполнила младшая наследница звезды в ее автомобиле. Похоже, что у девочки есть все задатки артистки.

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Лобода показала, как укачивает годовалую малышку Тильду
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