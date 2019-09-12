Лобода показала, как укачивает годовалую малышку Тильду

Младшей дочери Светланы Лободы чуть больше годика, знаменитость старается не перекладывать лишний раз свои материнские обязанности на нянь и бабушек.

О своих буднях с малышкой звезда сняла три коротких видео, показав их в личном блоге. На первом – звезда играет с девочкой, которая оказалась маленькой модницей, на ней одета кофточка Dolce & Gabbana, а волосы уже прибраны в маленький конский хвост.

На втором видео певица укачивает свою малышку, трогательно называя ее «маленькой девочкой» и «крошечкой».

И на последнем кадре Лобода на коленях с дочкой пританцовывает под ритмичную музыку. Тильда, как и многие малыши, попутно интересуется выключателями поблизости.

Напомним, ранее мы писали о забавном танце, который исполнила младшая наследница звезды в ее автомобиле. Похоже, что у девочки есть все задатки артистки.