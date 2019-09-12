ЗВЕЗДЫ

Лобода в откровенном платье попросила, чтобы ее наконец-то одели

Певица по-прежнему предпочитает черные наряды.

Лобода в откровенном платье попросила, чтобы ее наконец-то одели
Светлана Лобода. Фото: Global look press

Светлана Лобода посетовала в своем блоге на усталость от того образа жизни, который ей приходится вести в статусе звезды и светской львицы.

«Бесконечные примерки… Девочки, оденьте меня уже», — написала она в Instagram.

Перчинку этому воззванию к стилистам придал тот факт, что на Лободе было надето очень откровенное платье, обнажающее все спину и ноги. Светлана не изменила себе – платье было, конечно же, черное. У певицы это излюбленный цвет в гардеробе.

Напомним, ранее мы писали о младшей дочери звезды Тильде, которая всего в годик обладает незаурядными хореографическими талантами. Девочка порадовала поклонников Лободы милым танцем в автомобиле под песню мамы.

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Лобода в откровенном платье попросила, чтобы ее наконец-то одели
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