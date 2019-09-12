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Седокова призналась, что отправит среднюю дочь в США

Певица считает, что девочка должна быть рядом с отцом.

Седокова призналась, что отправит среднюю дочь в США
Анна Седокова/instagram.com/annasedokova/

Анна Седокова в интервью «Вечерней Москве» сообщила, что свою среднюю дочь Монику она планирует отправить в США к ее отцу, бизнесмену Максиму Чернявскому.

36-летняя артистка рассказала, что к Монике очень привязан ее двухлетний брат Гектор. Восьмилетняя девочка проводит с ним много времени, учит его жизни. По словам Анны, она старается не думать, что произойдет с мальчиком, когда Моника уедет в Америку.

Почему наследницу обязательно нужно отправлять в другую страну, артистка не объяснила, сказав только, что «Монике придется» это сделать.

Напомним, 40-летний Максим Чернявский стал известен в России благодаря участию в шоу «Холостяк» в 2014 году. Тогда миллионер остановил свой выбор на скромной брюнетке Марии Дригола, однако любовь не получила продолжения и приблизительно через год пара распалась.

Брак с Седоковой, кстати, у него был тоже довольно скоротечным – с 2011 по 2013 годы. Поэтому Моника практически не жила в полной семье, тем более, что следующий малыш певицы, Гектор, родился от свободной любви с другим бизнесменом, Артемом Комаровым. У певицы есть еще старшая дочь Алина от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем, ей 14 лет.

Ранее мы писали о женатом бойфренде Анны, который бросил ради нее супругу и маленького сына. 27-летний латышский футболист Янис Тимма, одурманенный любовью к российской певице, признался, что встречается с ней уже полгода.

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Седокова призналась, что отправит среднюю дочь в США
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