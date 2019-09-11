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Пользователи Сети вновь обсуждают супругу Хабиба Нурмагомедова

Лицо супруги российского бойца никто так и не видел.

Пользователи Сети вновь обсуждают супругу Хабиба Нурмагомедова
В Сети пользователям не дают покоя свадебные фото чемпиона и его супруги Патимат ФОТО: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

О Хабибе Нурмагомедове не знает только ленивый. Российский боец недавно одержал еще одну победу в своей карьере: он выиграл бой у Дастина Порье и готовится стать отцом в третий раз.

Кто же супруга чемпиона? О девушке по имени Патимат известно по-прежнему мало. Свадебные фото Нурмагомедова, которые появились в Сети некоторое время назад, только подлили масла в огонь. Супруга бойца спрятана под белой плотной тканью. Главный соперник чемпиона UFC Конор Макгрегор, сравнил накидку с «полотенцем».

Конор МакГрегор назвал свадебный наряд Патимат «полотенцем»
ФОТО: https://twitter.com/TheNotoriousMMA

В Сети не утихают споры о девушке, которая прячется под традиционным свадебным нарядом кавказской невесты. Пользователи разделились на три лагеря: те, кто занимают нейтральную позицию, оказались в  меньшинстве.

Большинство сочли, что подобный свадебный наряд и излишне строгие взгляды на традиции со стороны Хабиба – это пережиток прошлого.

Чемпион не раз говорил, что не берет с собой на выступления семью – это только отвлекает.

«Она — вещь!», «По нему видно, что мужик тиран», «По мне, так это мракобесие удалять свою жену из социума. …И это в 21 веке!», — резюмируют представительницы женского пола.

Противоположный лагерь объединил тех, кто занят своими проблемами и о загадке под «полотенцем» думать не желает, сообщает сайт Радио «КП».

«Без разницы, кто и что там скрывается под покрывалом, как их всех зовут. Живут и живут. Чего привязалась к его жизни семейной?», — рассуждают пользователи.

Лица супруг чемпиона никто не видел
ФОТО: с сайта https://radiokp.ru

Мнение третьей группы оказалось в поддержку спортсмена и его супруги. Они посоветовали первым припрятать свое мнение подальше и не комментировать то, в чем не разбираются.

«Женщина Замужем…Мужчины обесценились, теперь женщина конь, все может сама». «У женщин ислама очень много привилегий и они занимают особое место для мужчины. А то, что она должна принадлежать одному мужчине, это ясно как Божий день, поэтому и закрыта от чужих глаз».

Кстати, после боя с Порье Хабиб одержал победу и над Ольгой Бузовой. Он обогнал поющую ведущую по числу подписчиков в Instagram, сообщает сайт OA.

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Пользователи Сети вновь обсуждают супругу Хабиба Нурмагомедова
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